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Гейдар Алиев оставил после себя крепкий фундамент, создав все необходимые условия для счастливого будущего своего народа - Виктор Садовничий

Политика Материалы 15 мая 2023 19:22 (UTC +04:00)
Гейдар Алиев оставил после себя крепкий фундамент, создав все необходимые условия для счастливого будущего своего народа - Виктор Садовничий

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БАКУ /Trend/ - Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сегодня для азербайджанского народа особенный день - исполнилось 100 лет со дня рождения всемирно известного государственного и политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, великого, уважаемого и великодушного лидера, Человека с большой буквы, большого борца за счастье и благополучие своего народа Гейдара Алиевича Алиева. В этот день разрешите мне выразить слова уважения и признательности тому человеку, благодаря которому Азербайджанская Республика обрела свою нынешнюю целостность.

Благодаря мудрой государственной политике Гейдар Алиевич, еще при жизни став живой легендой, добился политической и экономической независимости Азербайджана, подарив тем самым возможность жить в демократическом и правовом государстве. Он оставил после себя крепкий фундамент, создав все необходимые условия для счастливого будущего своего народа.

Я горд, что мне посчастливилось трудиться и действовать рука об руку с такой выдающейся, трудолюбивой личностью, как Гейдар Алиев. Я с особенным теплом и уважением вспоминаю наши с ним встречи, и я рад, что он стал для меня по-настоящему мудрым наставником и замечательным другом. Для людей Московского университета особенной гордостью является то, что среди многочисленных государственных наград и знаков отличия у Гейдара Алиевича есть и наша высшая университетская награда - звание Почетного профессора Московского университета.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, мы ясно видим, что настоящее и будущее великой республики находится в крепких и надежных руках. Вы с честью и достоинством продолжаете дело своего отца и не покладая сил ведете свою страну к прогрессу и процветанию.

Мы всегда будем помнить Гейдара Алиевича, его доброжелательность, открытость, преданность любимому делу, его искренность и безграничную самоотдачу, его добросовестный труд, плодами которого будут жить потомки", - говорится в письме.

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