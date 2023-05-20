В Азербайджане началось голосование граждан Турции во 2-м туре президентских выборов в этой стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане стартовало голосование граждан Турции на президентских выборах в этой стране во втором туре.

Как сообщает в субботу Trend, голосование пройдет 20-22 мая в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване.

В посольстве 20 и 21 мая будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.