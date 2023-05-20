Процесс голосования в Азербайджане во втором туре президентских выборов в Турции проходит прозрачно - гражданка Турции

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования во втором туре президентских выборов в Турции, как и в первом туре, проходит прозрачно.

Об этом сказала в субботу Trend гражданка Турции, проживающая в Азербайджане и принявшая участие во втором туре голосования на президентских выборах в Турции.

"Я голосовала и в первом туре выборов, и теперь вновь пришла, чтобы исполнить свой гражданский долг", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось голосование граждан Турции во втором туре президентских выборов этой стране.

Процесс голосования пройдет 20-22 мая в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване. В посольстве 20 и 21 мая будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

По итогам голосования, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43% голосов. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.