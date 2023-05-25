За последние 32 месяца 302 гражданина Азербайджана стали жертвами мин - Вугар Сулейманов (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - За последние 32 месяца 302 гражданина Азербайджана стали жертвами мин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, выступая на 2-й Международной гуманитарной конференции по разминированию в Агдаме.

"Азербайджан - одна из самых загрязненных минами стран мира. Мины - не только причина человеческих трагедий, но также препятствуют социальному и экономическому развитию страны, и являются главным барьером на пути к миру и стабильности в регионе. С ноября 2020 года в результате проведенных Азербайджаном широкомасштабных мер по разминированию была очищена территория площадью 81 386 гектаров. Всего было выявлено и обезврежено 88 260 мин, в том числе 28 259 противопехотных мин, 15 303 противотанковые мины и 44 698 неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

Сулейманов отметил, что несмотря на это, минная угроза пока сохраняется.

"За последние 32 месяца жертвами мин стали 302 гражданина Азербайджана, 57 из них погибли, 245 получили ранения", - добавил он.