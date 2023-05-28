Президент Ильхам Алиев: Движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и в обратном направлении находится под полным контролем

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности. Предприняв необходимые действия, мы добились желаемого на территориях, находящихся сегодня под контролем российской миротворческой миссии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Отметив, что с открытием 23 апреля погранично-пропускной пункт на азербайджано-армянской границе, вопрос территориальной целостности был окончательно решен, глава государства подчеркнул: «Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последним пунктом, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно. Движение есть и сегодня, но оно находится под полным контролем».