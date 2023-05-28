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Президент Ильхам Алиев: Погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе

Политика Материалы 28 мая 2023 14:41 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе

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БАКУ /Trend/ - Погранично-пропускной пункт, установленный 23 апреля на границе, должен стать уроком для армян, живущих сегодня в Карабахском регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

«К сожалению, они до сих пор на кого-то полагаются, будто кто-то придет и их спасет, кто-то придет и будет вести войну с Азербайджаном. Все это бред. Во время Второй Карабахской войны мы проявили сильную волю, и если в то время никто со стороны не осмелился вмешаться против нас, то сегодня после того, как мы вновь стали хозяевами всех этих земель, кто придет и будет воевать с нами вместо армян», - отметил глава государства.

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