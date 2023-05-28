Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой

БАКУ /Trend/ - 28 мая 2023 года министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, узбекский министр передал искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики и пожелал, чтобы независимость Азербайджана была крепкой и устойчивой.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты братства, дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Подчеркнут высокий потенциал возможностей двустороннего и регионального сотрудничества между нашими странами.

Джейхун Байрамов поблагодарил своего узбекского коллегу за поздравление и выразил уверенность в дальнейшем развитии масштабных отношений между двумя странами.