Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу незаконными армянскими вооруженными формированиями

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Вечером 28 мая позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны из стрелкового оружия различного калибра незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Нашими подразделениями, дислоцированными на вышеуказанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.