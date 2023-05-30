Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны ВС Армении

БАКУ /Trend/ - C 19:00 29 мая до 03:55 30 мая позиции Азербайджанской Армии с перерывами подвергались обстрелу, в целом, 19 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Четырежды подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Чинарлы и Айгепар Товузгалинского района, Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района.

Оставшиеся 15 инцидентов связаны с обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, позиций Азербайджанской Армии в Агдамском, Шушинском и Кяльбаджарском направлениях. По всем указанным направлениям подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.