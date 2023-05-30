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В Азербайджане выделят дополнительные средства на оборону и национальную безопасность

Политика Материалы 30 мая 2023 16:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане выделят дополнительные средства на оборону и национальную безопасность

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выделят дополнительные средства на оборону и национальную безопасность.

Как сообщает Trend, согласно обновленному государственному бюджету, для дальнейшего повышения обороноспособности и национальной безопасности страны планируется выделить 1 миллиард 105 миллионов манатов, в том числе один миллиард манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения.

После увеличения расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения составят 2 миллиарда 70 миллионов манатов.

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