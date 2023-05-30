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Президент Ильхам Алиев: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана

Политика Материалы 30 мая 2023 15:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

«Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня этот фактор является важным фактором не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений», - подчеркнул глава государства.

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