Президент Ильхам Алиев: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

«Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня этот фактор является важным фактором не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений», - подчеркнул глава государства.