Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся в ближайшем будущем получить хорошие новости с месторождения «Абшерон»

БАКУ/Trend/ - Высокопоставленные лица ЕС назвали Азербайджан надежным партнером, и это действительно так. Они также называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, что тоже становится реальностью.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

«У нас есть источники для поставок до 20 млрд кубометров до 2027 года. Одним из них является наше крупное газовое месторождение «Шахдениз». Другим является газовое месторождение «Абшерон». Мы надеемся в ближайшем будущем получить хорошие новости с месторождения «Абшерон». Мы уже взаимодействуем с нашим стратегическим партнером ВР в рамках добычи так называемого глубинного газа с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», и если все пойдет по плану, то первый газ будет добыт в конце следующего года», - отметил глава государства.