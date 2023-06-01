Я благодарю Президента Ильхама Алиева за чрезвычайно продуктивное сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией - Румен Радев (ВИДЕО)

КИШИНЕВ /Trend/ - Я благодарю Президента Ильхама Алиева за чрезвычайно продуктивное сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией.

Как передате Trend, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев журналистам в кулуарах 2-го Европейского политического саммита, проходящего в Кишиневе.

"Президент Ильхам Алиев, близкий друг нашей страны, дважды за последние шесть месяцев посетил Болгарию. Недавно я также посетил Азербайджан. Вместе нам удалось реализовать европейское видение дополнительных поставок газа из Азербайджана, воплотить это видение в реальный, очень продуктивный проект под названием "Кольцо солидарности". Мы объединили мощности, и теперь мы предприняли все необходимые шаги для того, чтобы азербайджанский газ поступал в Центральную и Восточную Европу. Это серьезное достижение для европейской энергетической безопасности", - сказал он.

25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".