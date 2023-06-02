Заявление Макрона о пятисторонней встрече не отражает позицию сторон - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заявление Эмманюэля Макрона о пятисторонней встрече не отражает позицию сторон.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление президента Франции по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении в Кишиневе.

Гаджизаде отметил, что, как известно, заявление для прессы по итогам встречи между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Франции и канцлера Германии, традиционно было сделано Шарлем Мишелем как организатором Брюссельского формата.

"Сделанное впоследствии президентом Франции в одностороннем порядке заявление о встрече не отражает и искажает позицию сторон.

К сожалению, это не первый случай, когда Франция демонстрирует такое поведение, и это нисколько не способствует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, миру и стабильности в регионе", - отметил представитель МИД.