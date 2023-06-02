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Состоялся телефонный разговор между Закиром Гасановым и замминистра обороны США

Политика Материалы 2 июня 2023 20:26 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между Закиром Гасановым и замминистра обороны США

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БАКУ /Trend/ - 2 июня состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Колом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.

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