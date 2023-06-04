Али Асадов поблагодарил бывшего вице-президента Турции Фуата Октайа

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в воскресенье направил письмо с благодарносьтю бывшему вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Как передает Trend, в письме выражена благодарность Фуату Октаю за внимание, которое он уделял развитию отношений с Азербайджаном в период пребывания на посту вице-президента Турции.

Также был высоко оценен вклад Октая в расширение азербайджано-турецкого сотрудничества в различных сферах в качестве сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В то же время премьер-министр пожелал успехов Фуату Октаю в его дальнейшей деятельности в Великом Национальном Собрании Турции и выразил уверенность, что он не пожалеет усилий в направлении укрепления отношений братства, стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Турцией в этот период.