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Работа по открытию Зангезурского коридора ускоряется - шантаж Ирана результатов не принесет (ВИДЕО)

Политика Материалы 6 июня 2023 14:52 (UTC +04:00)
Работа по открытию Зангезурского коридора ускоряется - шантаж Ирана результатов не принесет (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с открытием Зангезурского коридора предусмотрено обновление железнодорожной инфраструктуры в Нахчыване.

Как сказал Trend во вторник политический эксперт Тураб Рзаев, это имеет стратегическое значение.

"В первую очередь это сухопутная дорога в Нахчыван, и идеальный вариант здесь автомобильные и железные дороги именно через Зангезур. Поэтому быстрыми темпами идет работа по восстановлению прежних железнодорожных линий в направлении Зангилана. То же самое планируется сделать и в Нахчыване. Транспортное сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана пролегает через Иран, что не надежно, и в качестве примера можно привести то, чтопериодически население шантажируется тем, что эта дорога будет перекрыта, и даже угрожают бросить водителей большегрузов в море. Нужен прямой беспрепятственный путь до Нахчывана. По этой причине в трехстороннее заявление был включен вопрос о Зангезурском коридоре", - сказал он.

Представляем полную видеоверсию интервью эксперта.

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