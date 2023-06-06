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Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)

Политика Материалы 6 июня 2023 21:39 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 6 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как сообщили Trend в МИД, министр Джейхун Байрамов в своем выступлении, говоря о значимости общей среды безопасности в регионе ОБСЕ, отметил важность того, что начиная с уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников ОБСЕ, установленных Хельсинкским Заключительным актом, принципы и обязательства организации должны оставаться основой мира и безопасности без географических преимуществ и двойных стандартов.

Отметив, что постоянная активность нашей страны в рамках ОБСЕ является доказательством нашей приверженности содействию миру, безопасности и стабильности в регионе, министр подчеркнул, что Азербайджан является сторонником эффективного многостороннего сотрудничества на различных платформах, включая ОБСЕ, и заинтересован в сотрудничестве в рамках ОБСЕ и ее учреждений на основе своих приоритетов.

В ходе выступления было рассказано о продолжающемся процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, озвучена позиция нашей страны относительно нынешнего этапа двусторонних переговоров. Было сказано, что после окончания конфликта, длившегося около тридцати лет в результате агрессии Армении, и после того, как две страны обрели независимость, они впервые стоят на пороге мира с обязательством взаимного уважения суверенитета друг друга, территориальной целостности и нерушимости границ. Несмотря на страдания, разрушения и лишения, которым подвергся азербайджанский народ в период конфликта, Азербайджаном ведется активная работа по обеспечению прочного мира с Арменией. Было сказано о наличии возможностей и реальных перспектив для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество. Министр сказал, что в рамках азербайджано-армянского процесса нормализации ведутся переговоры по тексту двустороннего мирного соглашения. Он отметил, что прошедшие за последние несколько недель в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе переговоры позволили лучше понять позиции сторон. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает от армянской стороны взаимной политической воли для преодоления разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий. В этом контексте продолжение Арменией незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство во внутренние дела, препятствование диалогу между центральными органами власти Азербайджана и армянскими жителями Карабахского региона страны и проведение клеветнической кампании в международном масштабе, в том числе в рамках ОБСЕ, являются основным препятствием для переговоров по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было рассказано о широкомасштабных реабилитационных, восстановительных и реинтеграционных усилиях Азербайджана для преодоления тяжелых последствий тридцатилетней военной оккупации наших территорий. Подчеркнута решимость нашей страны в реинтеграции армян Карабахского региона Азербайджана как равноправных граждан в политические, правовые, экономические и социальные рамки Азербайджана. В частности, была отмечена необходимость строгого соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не наносить ущерб интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и не разжигать сепаратизм на территории соседних государств.

Было сообщено, что в результате неустанных усилий, предпринимаемых правительством Азербайджана, группа семей вынужденных переселенцев уже вернулась в село Агалы Зангиланского района, село Талыш Тертерского района и город Лачин. Министр Джейхун Байрамов вместе с тем отметил, что массовое загрязнение Арменией территорий Азербайджана минами и другими взрывчатыми веществами продолжает оставаться главным препятствием и серьезной гуманитарной угрозой.

В своем выступлении, говоря о тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности, министр Джейхун Байрамов заявил, что Армения игнорирует наши постоянные призывы соблюсти обязательства по раскрытию информации о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате бывшего конфликта.

В заключение министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан остается верен своим международным обязательствам, открыт для конструктивного диалога, не будет закрывать глаза на нарушения международного права и продолжит предпринимать соответствующие шаги на международном уровне.

Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)
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