Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как сообщили Trend в МИД, министр Джейхун Байрамов в своем выступлении, говоря о значимости общей среды безопасности в регионе ОБСЕ, отметил важность того, что начиная с уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников ОБСЕ, установленных Хельсинкским Заключительным актом, принципы и обязательства организации должны оставаться основой мира и безопасности без географических преимуществ и двойных стандартов.

Отметив, что постоянная активность нашей страны в рамках ОБСЕ является доказательством нашей приверженности содействию миру, безопасности и стабильности в регионе, министр подчеркнул, что Азербайджан является сторонником эффективного многостороннего сотрудничества на различных платформах, включая ОБСЕ, и заинтересован в сотрудничестве в рамках ОБСЕ и ее учреждений на основе своих приоритетов.

В ходе выступления было рассказано о продолжающемся процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, озвучена позиция нашей страны относительно нынешнего этапа двусторонних переговоров. Было сказано, что после окончания конфликта, длившегося около тридцати лет в результате агрессии Армении, и после того, как две страны обрели независимость, они впервые стоят на пороге мира с обязательством взаимного уважения суверенитета друг друга, территориальной целостности и нерушимости границ. Несмотря на страдания, разрушения и лишения, которым подвергся азербайджанский народ в период конфликта, Азербайджаном ведется активная работа по обеспечению прочного мира с Арменией. Было сказано о наличии возможностей и реальных перспектив для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество. Министр сказал, что в рамках азербайджано-армянского процесса нормализации ведутся переговоры по тексту двустороннего мирного соглашения. Он отметил, что прошедшие за последние несколько недель в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе переговоры позволили лучше понять позиции сторон. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает от армянской стороны взаимной политической воли для преодоления разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий. В этом контексте продолжение Арменией незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство во внутренние дела, препятствование диалогу между центральными органами власти Азербайджана и армянскими жителями Карабахского региона страны и проведение клеветнической кампании в международном масштабе, в том числе в рамках ОБСЕ, являются основным препятствием для переговоров по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было рассказано о широкомасштабных реабилитационных, восстановительных и реинтеграционных усилиях Азербайджана для преодоления тяжелых последствий тридцатилетней военной оккупации наших территорий. Подчеркнута решимость нашей страны в реинтеграции армян Карабахского региона Азербайджана как равноправных граждан в политические, правовые, экономические и социальные рамки Азербайджана. В частности, была отмечена необходимость строгого соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не наносить ущерб интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и не разжигать сепаратизм на территории соседних государств.

Было сообщено, что в результате неустанных усилий, предпринимаемых правительством Азербайджана, группа семей вынужденных переселенцев уже вернулась в село Агалы Зангиланского района, село Талыш Тертерского района и город Лачин. Министр Джейхун Байрамов вместе с тем отметил, что массовое загрязнение Арменией территорий Азербайджана минами и другими взрывчатыми веществами продолжает оставаться главным препятствием и серьезной гуманитарной угрозой.

В своем выступлении, говоря о тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности, министр Джейхун Байрамов заявил, что Армения игнорирует наши постоянные призывы соблюсти обязательства по раскрытию информации о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате бывшего конфликта.

В заключение министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан остается верен своим международным обязательствам, открыт для конструктивного диалога, не будет закрывать глаза на нарушения международного права и продолжит предпринимать соответствующие шаги на международном уровне.