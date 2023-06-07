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Отрадно видеть в Шуше развитие и восстановление - Исмаил Серагельдин

Политика Материалы 7 июня 2023 09:54 (UTC +04:00)
Отрадно видеть в Шуше развитие и восстановление - Исмаил Серагельдин

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - Отрадно видеть сегодня здесь, в Шуше, развитие и восстановление.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал, выступая на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал", сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

"Будущее и восстановление окружающей среды способствуют экономическому росту. Кроме того, потенциал "зеленой" энергии приведет регион к устойчивому развитию. Мы приезжаем сюда уже в третий раз. На сегодняшнем мероприятии мы также обсудим экономику, окружающую среду, энергию и ряд других тем с разных аспектов”, - сказал он.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.

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