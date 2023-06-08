В Азербайджане принимаются необходимые меры для совершенствования пограничной инфраструктуры - Эльчин Гулиев

БАКУ /Trend/ - Принимаются необходимые меры для совершенствования пограничной инфраструктуры, улучшения социальной защиты личного состава.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев в ходе 86-го заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств.

Он отметил, что вопросы обеспечения пограничной безопасности находятся в центре особого внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«За последние 20 лет глава государства более сорока раз посетил различные воинские части ГПС и лично ознакомился с положением дел в подразделениях. При непосредственной поддержке Президента Ильхама Алиева реализован и продолжает осуществляться комплекс мер и мероприятий по совершенствованию системы обеспечения пограничной безопасности», - сказал он.

По словам Эльчина Гулиева, особое внимание уделяется созданию пограничной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

«После восстановления территориальной целостности страны приняты необходимые меры по организации служебно-боевой деятельности на освобожденных от оккупации участках государственной границы. Созданы Губадлинская отдельная пограничная дивизия, бригады сил быстрого реагирования и различные воинские части», - добавил он.