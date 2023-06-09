В Баку пройдет Всемирный день населенных пунктов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На прошедшей в столице Кении Найроби 2-й сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) принято решение о проведении Всемирного дня населенных пунктов 2023 года в городе Баку.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по градостроительству.

Согласно подписанному 8 июня 2023 года между председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым и исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф Протоколу, это значимое международное событие пройдет в столице Азербайджана 2 октября.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1985 года, Всемирный день населенных пунктов ежегодно отмечается в одной из стран с целью популяризации доступной и качественной городской жизни и служит глобальной площадкой для обсуждения проблем устойчивого развития городов.

Основной темой Всемирного дня населенных пунктов в этом году станет обсуждение вопросов, связанных с устойчивой городской экономикой и ролью городов как центров развития.

Отметим, что в рамках «Недели градостроительства», включающей в себя Всемирный день населенных пунктов, в Азербайджане также пройдет Второй Национальный градостроительный форум и ряд других мероприятий, в которых примут участие официальные лица и эксперты из десятков стран, что предоставит представителям международных и неправительственных организаций возможность обмена опытом по данным темам.