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Стали известны даты визита премьера Пакистана в Азербайджан

Политика Материалы 13 июня 2023 17:42 (UTC +04:00)
Стали известны даты визита премьера Пакистана в Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф совершит официальный визит в Азербайджан с 14 по 15 июня, сказал Trend дипломатический источник.

В ходе визита премьер-министра будут сопровождать министры, представляющие приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном.

Премьер-министр проведет широкие переговоры по ключевым направлениям сотрудничества, включая торговлю, инвестиции и энергетику. Также будут обсуждаться региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес и сотрудничество на многосторонних форумах.

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