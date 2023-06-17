Заявление Франции предвзято и не отражает реальной ситуации в регионе - Айхан Гаджизаде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сделанное 16 июня в связи с провокациями на азербайджано-армянской условной границе, предвзято и не отражает реальной ситуации в регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, комментируя данное заявление Лежандр.

"Хотелось бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей через Лачинский пропускной пункт в обоих направлениях. Несмотря на это, 15 июня в результате обстрела Арменией погранично-пропускного пункта был ранен наш пограничник. В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасности и ведутся следственные действия.



Предвзятый подход, демонстрируемый французской стороной на фоне упомянутой армянской провокации в Лачине и обстрела наших территорий в других направлениях, вызывает сожаление.



Вместе с тем, вызывает вопросы и тот факт, что французская сторона до сих пор никак не отреагировала на то, что Армения подвергает гражданское население минной угрозе, размещая мины производства 2021 года на территории Азербайджана, в период почти 30-летней оккупации постоянно держала мишенью гражданское население, а также путем провокаций препятствует достойному и безопасному возвращению азербайджанцев на родные земли.



Армянская сторона должна положить конец своим провокационным действиям, препятствующим мирному процессу, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, выполнить обязательства по восстановлению коммуникаций в регионе.



Азербайджан твердо настроен на обеспечение мира, стабильности и развития в регионе, а также на нормализацию отношений с Арменией на основе таких принципов международного права, как территориальная целостность и суверенитет.



Мы призываем французскую сторону не создавать благоприятной почвы для попыток препятствовать процессу, вновь демонстрируя такую предвзятую позицию", - заявил Гаджизаде.