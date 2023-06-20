Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией принесет долгосрочный мир на Кавказ – Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Австрийскую Республику 20 июня встретилась с председателем Национального совета этой страны Вольфгангом Соботкой.

Как сообщили Trend во вторник в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, сначала между сторонами была проведена встреча один на один. На встрече состоялся обмен мнениями о развитии отношений между нашими странами и парламентами.

Затем встреча была продолжена с участием делегаций. Тепло поприветствовав главу парламента Азербайджана, Вольфганг Соботка сказал, что этот визит председателя Милли Меджлиса является важным показателем взаимного намерения по развитию связей между парламентами. Отметив важность связей на уровне парламентов, председатель Национального совета выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между нашими странами. Он сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Австрией имеет большой потенциал. В частности, страны могут еще больше укрепить экономические связи. Вольфганг Соботка подчеркнул, что Азербайджан является важным экономическим партнером для Европы, надежным поставщиком энергии. Он также поблагодарил Азербайджан за поддержку кандидатуры Австрии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Говоря о важности взаимных визитов и встреч в развитии отношений между законодательными органами стран, председатель Национального совета отметил состоявшуюся в Афинах встречу и переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Он также отметил визиты заместителей председателя Национального совета Австрии в Баку и выразил уверенность в том, что официальные визиты высокого уровня продолжатся и в будущем.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила благодарность за приглашение и оказанное высокое гостеприимство. Отметив, что этот визит стал первым официальным визитом в Австрию на уровне председателя Милли Меджлиса, она выразила уверенность в том, что он будет способствовать дальнейшему развитию и расширению сотрудничества между нашими странами и парламентами.

Говоря о том, что Азербайджан и Австрия являются дружественными и партнерскими странами, председатель Милли Меджлиса отметила, что в прошлом году исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. На протяжении многих лет двусторонние отношения успешно развивались. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что визиты и встречи на высоком уровне играют исключительную роль в развитии двусторонних отношений стран. С этой точки зрения она особо отметила визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Австрию и Президента Австрийской Республики Хайнца Фишера в нашу страну. Отмечая важность подписанных между Азербайджаном и Австрией документов, Сахиба Гафарова сказала, что подписанная в мае 2013 года "Совместная Декларация о дружбе и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Австрийской Республикой" имеет большое значение для расширения связей между нашими странами.

Спикер отметила успешное развитие экономических и торговых связей между нашими странами, добавив, что деятельность "Смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики, сельского хозяйства, промышленности и технологий" играет важную роль в этом направлении. Она проинформировала об инвестиционном климате в Азербайджане и сказала, что австрийские компании успешно работают в Азербайджане, и реализация ряда важных проектов доверена австрийским компаниям. Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что дальнейшее расширение участия австрийских компаний в проектах, реализуемых в Азербайджане, особенно в сфере возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, промышленности на освобожденных от оккупации территориях, будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Спикер парламента отметила важность дальнейшего расширения сотрудничества в экономической сфере, а также в гуманитарной, в том числе в сферах образования, науки и культуры. Председатель Милли Меджлиса выразила надежду, что продолжение сотрудничества и взаимной поддержки между нашими странами в рамках международных организаций окажет положительное влияние на наши отношения. Она также отметила, что межпарламентское сотрудничество является важным фактором развития отношений между нашими странами и народами. За прошедшие годы состоялись взаимные визиты наших парламентских делегаций как на двусторонней основе, так и в рамках участия в международных мероприятиях. Наши парламентарии осуществляют совместную деятельность в таких международных парламентских организациях, как Межпарламентский союз, ПА ОБСЕ, ПАСЕ. Спикер также отметила важность дальнейшего углубления сотрудничества между группами дружбы и увеличения числа взаимных визитов.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что наша страна в настоящее время переживает период высокого развития, в 2020 году Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и восстановил свою территориальную целостность. Она отметила, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджан восстанавливает всю инфраструктуру, города, села, разрушенные в период армянской оккупации. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться на родные земли. Тем не менее, как отметила Сахиба Гафарова, самым большим препятствием для восстановительных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, является более 1 миллиона мин, установленных Арменией во время оккупации и в период после подписания трехстороннего заявления. С осени 2020 года по настоящее время более 300 наших граждан стали жертвами мин. К сожалению, в процессе разминирования территорий Азербайджан не видит необходимой поддержки со стороны международного сообщества. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече напомнила, что Азербайджан хочет мира и инициировал подписание мирного соглашения с Арменией, в настоящее время продолжаются мирные переговоры. Спикер подчеркнула, что Армении следует прекратить совершение военных провокаций, продемонстрировать политическую волю и подписать мирное соглашение. Подписание мирного договора принесет на Кавказ долгосрочный мир.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге.

Затем парламентская делегация Азербайджана ознакомилась со зданием австрийского парламента.