В Генпрокуратуре Азербайджана проходит международная конференция "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводится международная конференция на тему "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека".

Как сообщает Trend, в конференции принимают участие Генеральный прокурор Кямран Алиев, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, Кабинета министров, Милли Меджлиса, Генеральной прокуратуры, судов, правоохранительных органов, высшие должностные лица правозащитных институтов, международных организаций, представители бизнес-структур, гражданского общества, профсоюзов, неправительственных организаций и средств массовой информации.

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