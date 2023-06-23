Началось заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начало работу очередное заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания входят 33 вопроса.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках" от 4 марта 2016 года № 140-VQD, о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях" от 4 марта 2016 года № 141-VQD, о внесении изменений в закон "О кредитных союзах" от 4 марта 2016 года № 142-VQD, о внесении изменений в закон "О почте" от 4 марта 2016 года № 143-VQD", о внесении изменений в закон "О страховой деятельности" от 4 марта 2016 года № 144-VQD, о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг" от 4 марта 2016 года № 145-VQD, о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах" от 4 марта 2016 года № 146-VQD (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О почте" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных бюро" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховой деятельности" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании" (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон "О юридических лицах публичного права" (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате" (второе чтение)

24. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете" (второе чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках" (второе чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре. юридических лиц" (второе чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон "Об аудиторской службе" (второе чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (второе чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении" (второе чтение).

30. Законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" (первое чтение).

31. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).

32. Законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде" (первое чтение).

33. Законопроект о внесении изменений в закон "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления" (первое чтение).