Президент Ильхам Алиев: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности

БАКУ/Trend/ - Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Создание новых боевых соединений, в первую очередь, создание Сил коммандо, является одним из важных факторов повышения нашей боеспособности», - отметил Президент Ильхам Алиев.