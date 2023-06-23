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Президент Ильхам Алиев: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности

Политика Материалы 23 июня 2023 13:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности

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БАКУ/Trend/ - Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Создание новых боевых соединений, в первую очередь, создание Сил коммандо, является одним из важных факторов повышения нашей боеспособности», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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