Президент Ильхам Алиев о приоритетных задачах, стоящих сегодня перед страной

БАКУ /Trend/ - Наша успешная экономическая политика позволяет нам выделять необходимые государственные средства на строительство армии, закупку нового оружия, новой техники, создание новых боевых соединений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

одчеркнув, что недавно в государственный бюджет были внесены дополнения, глава государства сказал: «Государственный бюджет этого года является рекордным в истории независимого Азербайджана. Но, несмотря на это, как только у нас появились дополнительные средства, мы выделили новую крупную сумму на увеличение бюджета. Здесь были определены два основных направления – сегодня одним из приоритетных вопросов для нас является строительство армии, другим – восстановление Карабаха и Восточного Зангезура».