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Джейхун Байрамов отправился c визитом в США (Дополнено)

Политика Материалы 26 июня 2023 11:19 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 26 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

В рамках визита планируется проведение двусторонней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

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