Успешная энергетическая стратегия Президента Ильхама Алиева создает новые возможности для европейских стран - пример Албании

БАКУ /Trend/ - За последние три десятилетия между Азербайджаном и Албанией сложились дружественные межгосударственные отношения, которые трансформировались в партнерство, основанное на общих взглядах на различные глобальные проблемы. В настоящее время оба государства активно стремятся расширить торговлю и сотрудничество во многих областях.

Визит Президента Албании Байрама Бегая в Азербайджан, безусловно, стал еще одной вехой во взаимодействии между двумя странами, укрепляя взаимовыгодное сотрудничество и демонстрируя приверженность решению вопросов глобального значения. Находясь с визитом в Баку, Президент Бегай вновь подтвердил готовность Албании открыть свое дипломатическое представительство в Азербайджане. Этот важный шаг станет одним из двигателей дальнейшего изучения новых возможностей для торговли и инвестиций.

Благодаря взаимной доброй воле и сотрудничеству обе страны эффективно преобразовали обещания и обязательства в конкретные действия. Как подтвердил вчера Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным заявлением для прессы со своим албанским коллегой, азербайджанские бизнесмены готовы серьезно рассмотреть инвестиционные проекты в Албании в различных сферах.

Несомненно, энергетическое сотрудничество продолжает оставаться основой этого плодотворного партнерства между двумя странами. Роль Азербайджана как надежного поставщика газа в Европу растет год от года. Проект "Южный газовый коридор" имеет особое значение в этом отношении. Краеугольным камнем ЮГК является газовое месторождение "Шах Дениз", расположенное в Каспийском море у берегов Азербайджана.

Заключительным этапом проекта является Трансадриатический трубопровод (TAP), который начинается на турецко-греческой границе, пересекает Грецию и Албанию и достигает своей конечной точки в Италии.

В настоящее время Азербайджан находится в процессе переговоров с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы. Как отметил вчера Президент Ильхам Алиев, к концу года будет готово технико-экономическое обоснование этого проекта.

"А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети", - отметил глава государства.

Албания, в свою очередь, планирует установить соединение между Влерской ТЭС и газопроводом TAP, а также терминалом сжиженного природного газа. Эта инициатива направлена на повышение энергетической безопасности как самой Албании, так и всего региона в целом. Таким образом, если проект окажется успешным, то с 2026 года по TAP в Албанию будет транспортироваться около 200 миллионов кубометров газа.

Обеспечивая прямую связь между Каспийским регионом и европейскими рынками, внося свой вклад в энергетический баланс континента и снижая зависимость от единственного поставщика, TAP стал двигателем, поддерживающим стратегию диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Как отметил президент Албании, выступая с заявлением для прессы, TAP уже является общей историей успеха.

"Албания получила большую выгоду от ТАР как в экономическом отношении, так и с точки зрения усиления стратегического значения в качестве региональных ворот и хаба для энергопоставок. Адриатико-Ионический газопровод будет способствовать повышению роли Албании как распределителя газа в регионе", - подчеркнул Президент Бегай.

Дальновидная и всеобъемлющая политика Президента Ильхама Алиева способствовала повышению уровня сотрудничества между Азербайджаном и его европейскими коллегами. Сегодня трудно представить европейскую энергетическую систему без поставок ресурсов из Азербайджана. И при поддержке не только Албании и многих других стран, но и ЕС в целом Азербайджан продолжает наращивать свой потенциал, привлекая при этом все больше и больше партнеров. Азербайджан становится ключевым компонентом в развивающейся глобальной архитектуре. Однако это достижение - не просто удача, скорее, это результат непоколебимой убежденности и настойчивых усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет.