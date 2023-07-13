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Президент Ильхам Алиев: Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Монтенегро

Политика Материалы 13 июля 2023 11:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Монтенегро

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Монтенегро. Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими странами, сотрудничества в ряде сфер, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, направленном монтенегрийскому коллеге Якову Милатовичу по случаю национального праздника Монтенегро.

«Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших традиционно дружеских отношений, полного использования потенциала представляющего взаимный интерес сотрудничества», - подчеркивается в послании.

Глава нашего государства пожелал Президенту Якову Милатовичу крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – постоянного благополучия и процветания.

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