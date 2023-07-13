Президент Ильхам Алиев: Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Монтенегро

БАКУ/Trend/ - Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Монтенегро. Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими странами, сотрудничества в ряде сфер, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, направленном монтенегрийскому коллеге Якову Милатовичу по случаю национального праздника Монтенегро.

«Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших традиционно дружеских отношений, полного использования потенциала представляющего взаимный интерес сотрудничества», - подчеркивается в послании.

Глава нашего государства пожелал Президенту Якову Милатовичу крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – постоянного благополучия и процветания.