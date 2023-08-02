Месседжей Президента Ильхама Алиева армянам достаточно для осознания существующих реалий - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью каналу Euronews в очередной раз открыто заявил о мирной позиции Азербайджана.

Об этом сказал Trend в среду ветеран органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что глава государства посредством интервью зарубежному телеканалу предотвратил тиражирование дезинформации армянами, доведя до внимания, что Азербайджан является инициатором мира и поддерживает мир.

"Мнения, высказанного Президентом Ильхамом Алиевым в ходе интервью, и особенно месседжей, адресованных армянам, достаточно для того, чтобы любой здравомыслящий человек или общество осознали существующие реалии и, самое главное, истину. Историческая победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала реальностью, изменившей будущее региона. Сегодня для всего региона сложились благоприятные для мира и развития условия, которые были сформированы Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева. Месседжи, адресованные армянам Президентом Ильхамом Алиевым, так же являются серьезным вкладом в мирный процесс в регионе. Эти месседжи окажут большое влияние на ускорение мирного процесса. В ходе интервью Президент Азербайджана разъяснил суть многих вопросов. Он указал на то, что армян годами обманывали, убеждали в ложных идеях с помощью фальшивой истории и мифа о "непобедимой армии", - сказал Гараев.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев открыто заявил о позиции Азербайджана.

"Однозначное заявление главы государства об отсутствии у Азербайджана территориальных претензий в очередной раз свело на нет ложные утверждения Армении. Это заявление еще раз показывает, что мирный договор может быть подписан в самое ближайшее время, и что Азербайджан не является стороной, которая его откладывает, а напротив, наша страна поддерживает мирное соглашение. Кроме того, глава государства подчеркнул, говоря об армянских жителях Карабаха, о том, что, прежде всего, они не должны идти на поводу амбиций ложных лидеров, и им следует осознать, что это не сулит успешного будущего. Если они хотят жить в мире и благоденствии, то должны прислушаться к словам Президента Азербайджана", - сказал Гараев.

Отметим, что в интервью телеканалу Euronews Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к армянам, хотя до войны в Армении проживали сотни тысяч азербайджанцев, в отношении которых была применена полномасштабная этническая чистка, их культурное и религиозное наследие было полностью уничтожено.

"Тем не менее, у нас нет никаких территориальных претензий. Но мы считаем, что насильственно депортированные из Армении азербайджанцы имеют право туда вернуться, когда Азербайджан и Армения нормализуют свои отношения и установят дипломатические отношения.

Еще одно послание к армянам — четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку, что Азербайджан не будет воевать за свои земли, что азербайджанцы уже смирились с оккупацией. Все эти нарративы абсолютно ложные и были не более чем пропагандой. Война разрушила эти нарративы, и не только их. Она также разрушила многие идеологические столпы армянского государства. Они поняли, что проиграли войну, и, скорее всего, эффект от этого был психологически очень болезненным для них. Теперь, когда мы говорим, что хотим мира, это не потому, что мы стремимся к миру из-за своей слабости, нет. Они знают, что мы гораздо сильнее. Мы хотим мира, чтобы перевернуть эту черную страницу истории. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь.

Что касается армянской общины, то она не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой. Как мы видим, геополитическая ситуация в мире и в регионе очень резко меняется. Часть их надежд на безопасность полностью исчезла. Теперь они ищут новых гарантов безопасности. А кто готов к противостоянию с Азербайджаном на поле боя в этом регионе, особенно после того, что мы продемонстрировали во время войны, и после того, как увеличили нашу обороноспособность после нее. Сомневаюсь, что найдется кто-либо, кто будет готов воевать на стороне армян против нас.

Еще одно послание, которое я уже передавал армянскому правительству в этой конкретной ситуации: им не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым. Но приемлемым, основанном на здравом смысле, международном праве и признании права азербайджанцев жить на своей земле, которого армяне лишали нас в течение тридцати лет.

Что касается армян в Карабахе, то я хотел бы напомнить им, что наши контакты с ними начались сразу же. В основном это были контакты между простыми людьми, когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, которая проходила через несколько сел, населенных армянами. Мне сообщили, что между нашими дорожными строителями и армянской общиной установились контакты. Они сразу же стали почти дружескими. Если в первые месяцы строительства российские миротворцы обеспечивали безопасность обеих сторон, то потом они просто ушли — и без российских миротворцев было легко общаться. Это говорит о том, что у большинства простых людей нет этой ненависти в сердце", - сказал глава государства.