Хикмет Гаджиев: Община Западного Азербайджана имеет право на возвращение в родные края в Армении

БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана имеет право на возвращение в родные края в Армении, так как эта община была изгнана из Армении в конце 1980-х годов.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусат».

Помощник Президента отметил, что если взглянуть на демографическую ситуацию в Армении того времени, то можно увидеть, что мусульмане, в частности, азербайджанцы проживали на обширной географии региона и являлись его коренными жителями. Однако современная Армения представляет собой моноэтническое общество. Поэтому Община Западного Азербайджана имеет право на возвращение на свою родину. К сожалению, Армения полностью нарушает права этой общины.

Напомним, что в марте этого года Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором призвала его к началу диалога по вопросу возвращения.

Община Западного Азербайджана разработала концепцию безопасного и достойного возвращения, основанную на международном праве. Община полна решимости достичь процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога.

В письме также подчеркивалось, что после возвращения азербайджанцев в родные края должны быть обеспечены их персональные и коллективные права.