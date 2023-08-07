БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках "Года Гейдара Алиева" в Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с жителями села Нуведи, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии выступили руководитель аппарата Общины Западного Азербайджана Галиб Гасымов, член Наблюдательного совета Общины, председатель Общины Мегринского района, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАНА Фикрет Алиев, заведующий кафедрой БГУ Исмаил Алиев, член ревизионной комиссии партии "Ени Азербайджан" Муса Мусаев.

Выступающие рассказали о внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева к жителям села Нуведи.

Было отмечено, что сопротивление жителей села в 1987-1991 годах было высоко оценено великим лидером Гейдаром Алиевым, который сказал, что жители села Нуведи "очень стойкие, непоколебимые люди".

На мероприятии было подчеркнуто, что село Нуведи, является одним из древних поселений азербайджанцев, которое до 1929 года согласно административно-территориальному делению подчинялось Джебраильскому уезду Азербайджана. До оккупации село Нуведи представляло собой современную административную территорию городского типа.