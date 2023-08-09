Меняющийся баланс посредничества в регионе - карабахский "спектакль" Запада и России

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью Euronews высказал свое мнение о региональных политических процессах.

Об этом, отвечая в среду на вопросы Trend, сказал политолог Ильяс Гусейнов.

"Интервью было довольно обширным и полным. Здесь выделялся ряд моментов. Прежде всего, следует отметить, что интервью Президента Ильхама Алиева во время Второй Карабахской войны сыграли важную роль в нашей победе.

В то же время Президент Ильхам Алиев в интервью Euronews отметил одну тонкую деталь: "Для нас нет большой разницы, кто будет в определенной степени "монополизировать" переговорный процесс, важно прийти к результату". Это отражает официальную позицию Баку в отношении различных посредников. Для государства, победившего в Отечественной войне, самое главное - реализация своих национальных интересов и справедливой позиции, основанной на международном праве. Дело в том, что после Отечественной войны возможности посредничества России были очень широки. Тем не менее, она ими не воспользовалась. Запад же, взяв на себя инициативу в отношении войны между Россией и Украиной, очень активно начал доминировать в регионе", - подчеркнул он.

Гусейнов отметил, что встречи, проводимые с декабря 2021 года под модераторством президента Европейского союза Шарля Мишеля, были в определенной степени эффективными и ориентированными на результат.

"Был обсужден ряд гуманитарных проблем, и ожидания в отношении подписания мирного договора росли. Мы бы не хотели, чтобы Южный Кавказ стал элементом глобальной войны. Однако наши интересы должны быть обеспечены. Процесс реинтеграции армян, находящихся в Карабахе, должен быть ускорен, Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, поощрять сепаратизм на территории Азербайджана и выделять ему финансовую помощь. Это единственный способ обрести мир. Армения же отступила от своих обязательств и предприняла шаги, которые укрепят идеологию реваншизма. Этот подход неприемлем и должен быть устранен в ближайшее время",- добавил он.