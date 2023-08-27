Мины угрожают сельскому хозяйству в Украине и Азербайджане, но инновационные решения уже в пути - Forbes

БАКУ /Trend/ - Всемирно известный американский журнал Forbes опубликовал статью про минную проблему в Азербайджане и Украине.

"В обычное время украинский фермер Александр Кривцов не стал бы знаменитостью. Кривцов, разочарованный тем, что большая часть его сельскохозяйственных угодий заминирована, взял дело в свои руки, превратив свой трактор в машину для разминирования с дистанционным управлением. Ранее этим летом видео и изображения его голубого трактора, разминирующего поля возле Граково, Украина, стали популярными в интернете.

Сегодня загрязнена минами территория размером примерно с Флориду на территории Украины. Большая часть этих наземных мин находится на лучших сельскохозяйственных землях, и они являются препятствием для инвестиций, продовольственной безопасности и постоянной угрозой для человеческой жизни.

У Украины есть амбициозный план: она все больше обращает свое внимание на проблему разминирования больших участков страны, чтобы возобновить сельскохозяйственное производство, амбициозный план состоит из разминирования как минимум наиболее ценных 470 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в течение следующих четырех лет. Но, по некоторым оценкам, мины будут находиться там десятилетиями, если не веками.

Масштаб проблемы нельзя недооценивать. Но другая постсоветская страна, которая открыла новые горизонты перед лицом, казалось бы, непреодолимой минной проблемы, могла бы предложить часть решения.

Азербайджан вернул себе большие участки своей международно признанной территории, которые были захвачены армянскими сепаратистами в последние дни Советского Союза и находились под оккупацией в течение трех десятилетий до 2020 года.

Как и в Украине, эти земли сейчас сильно загрязнены минами советской эпохи. И, как и в Украине, эта земля также имеет сельскохозяйственный потенциал, который Азербайджан надеется реализовать. По данным Министерства сельского хозяйства Азербайджана, благодаря продолжающимся усилиям по разминированию в прошлом году около 50 тысяч гектаров здесь были засеяны зерновыми культурами.

Азербайджан сделал разминирование своим главным приоритетом, поскольку сотни тысяч бывших вынужденных переселенцев (ВПЛ) надеются вернуться в свои дома и восстановить разрушенные города. Когда-то этот регион был известен своей сельскохозяйственной продукцией.

Эта острая необходимость разминирования освобожденных территорий является одним из самых важных вопросов для Азербайджана. По данным, около 300 азербайджанцев погибли или были ранены в результате минных взрывов с тех пор, как Азербайджан вернул себе этот регион. В Украине похожая история, но с мрачным поворотом. По данным неправительственной организации Save The Children, каждый восьмой пострадавший в Украине — ребенок.

Но одним из самых больших препятствий на пути разминирования является цена. По данным Международного Красного Креста, стоимость изготовления мины относительно невелика и составляет от 3 до 75 долларов, а стоимость удаления одной мины может варьироваться от 300 до 1000 долларов.

Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), созданное в 1998 году с мандатом на разминирование территорий страны при поддержке ООН, разработало инновационные подходы к разминированию. На протяжении многих лет его также поддерживало правительство США. Сегодня агентство занимается обучением новых волонтеров из числа вынужденных переселенцев.

"Они расчищают свою землю", - сказал Самир Поладов, заместитель председателя ANAMA. "Они знают, что делают эту работу для себя. Аутсорсинг тех же рабочих мест иностранным компаниям обойдется в 10 раз дороже".

ANAMA также участвовала в других проектах, таких как инициативы по микрокредитованию, чтобы помочь восстановить средства для жизни ВПЛ.

Эта модель может хорошо работать в Украине, где многие фермеры, такие как Александр Кривцов, уже берут дело в свои руки, чтобы расчистить свои земли, разочарованные крайне медленными темпами разминирования. В Азербайджане существуют и другие разочарования.

"Власти Армении постоянно отказывались передать карты с подробным описанием мест, где были заложены мины. А те, что они передали были неполными". Армения долгое время отрицала это обвинение, и судьба карт была связана с переговорами по поводу военнопленных конфликта 2020 года.

Азербайджан также воспользовался услугами APOPO для помощи в борьбе с минами. Организация является зарегистрированной в США некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Танзании. APOPO известна в сообществе по разминированию тем, что в процессе разминирования использует как собак, так и гигантских африканских сумчатых крыс. У обоих животных чувствительные носы, которые можно научить распознавать запах взрывчатых веществ. Некоторые крысы APOPO также были обучены выявлять туберкулез у пациентов. Большие крысы работают за арахис – в буквальном смысле.

"В Азербайджане есть готовность пробовать что-то новое и инновационные решения", — сказал Итамар Леви, директор APOPO, который работал над усилиями по разминированию как в Азербайджане, так и в Украине.

В этом году украинская миссия посетила Азербайджан, чтобы лучше понять подход Азербайджана к разминированию. Представители Ближнего Востока также посетили Азербайджан, чтобы лучше понять его стратегию разминирования. Создана совместная саудовско-азербайджанская компания для применения азербайджанских ноу-хау и технологий в других частях мира. Около 61 страны мира все еще загрязнены минами — в основном из-за войн, закончившихся много лет назад. Во многих случаях наземные мины расположены на лучших сельскохозяйственных землях. Таким образом, наземные мины представляют угрозу как человеческой, так и продовольственной безопасности во всем мире.

"Азербайджан готов представить новый гуманитарный пакет, включающий в себя саперную технику. Разминирование является одним из важных направлений нашего сотрудничества с нашими партнерами. Украина должна получить эту технику от своих партнеров. Она также должна быть на базе производства в Украине чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин", — заявил президент Украины Володимир Зеленский в благодарственном обращении к Азербайджану в начале этого месяца.

Однако в обеих странах борьба с минами займет годы, если не десятилетия. В случае с Украиной некоторые аналитики предполагают, что могут потребоваться столетия, если не будут предприняты новые и инновационные решения по обеззараживанию примерно 30% украинской территории, которая в настоящее время заминирована. Тем не менее, ни в одной стране это не является невозможной борьбой, поскольку обе страны являются домом для усердных людей и организаций, стремящихся обеспечить условия для того, чтобы такие фермеры, как Александр Кривцов, однажды снова могли сеять", - говорится в статье.