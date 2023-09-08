ВС Азербайджана проводят плановые учения, Армения же стягивает войска к границе – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана проводят плановые учения в рамках подготовки к осенне- зимнему сезону, и это часть регулярного процесса планирования.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Reuters помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Армения же сосредоточивает войска на границе и закупает новые системы вооружения, сказал он.
Хикмет Гаджиев добавил, что армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе также вышли из своих казарм и приведены в состояние повышенной боевой готовности.
"Наша стратегия заключается в пресечении любых вооруженных действий или незаконных военных действий и провокаций против Азербайджана", - сказал он.
Отметим, что в связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии продолжаются состязания и тренировки.
В соответствии с планом подразделения, покинув пункты постоянной дислокации, выдвигаются в учебные центры и на полигоны.
Основной целью проведения состязаний является повышение знаний и умений военнослужащих.