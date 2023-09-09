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Незаконная деятельность под названием "президентские выборы" т.н. режима в Карабахе - это удар по процессу нормализации в регионе - министр

Политика Материалы 9 сентября 2023 17:35 (UTC +04:00)
Незаконная деятельность под названием "президентские выборы" т.н. режима в Карабахе - это удар по процессу нормализации в регионе - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Незаконная деятельность под названием "президентские выборы" так называемого режима в Карабахском регионе Азербайджана, проведенная 9 сентября, является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Министр отметил, что этот шаг наносит серьезный удар по усилиям по нормализации отношений в регионе и процессу реинтеграции армянского населения.

Глава МИД подчеркнул необходимость безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуска так называемого режима. Министр призвал решительно осудить в соответствии с обязательствами, вытекающими из международного права, эту незаконную деятельность, проводимую на территории Азербайджана под названием “выборы”.

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