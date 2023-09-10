Завершилось рабочее заседание азербайджано-иранской совместной комиссии по военному сотрудничеству в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилось состоявшееся в Баку III заседание Совместной комиссии по военному сотрудничеству между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооружённых Сил Исламской Республики Иран, передает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества, были обсуждены итоги переговоров и стороны вновь обменялись мнениями относительно расширения сотрудничества по ряду направлений в военной сфере.

Глава делегации Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Ахади отметил, что в последние дни некоторые силы пытались подорвать дружбу и добрососедские отношения, существующие между двумя странами путем распространения необоснованной и ложной информации. В этой связи подчеркнута важность взаимных визитов и встреч, проводимых на рабочем уровне. Было подчеркнуто, что имеется хорошая основа для развития двустороннего, регионального и международного сотрудничества между двумя странами.

По итогам был подписан итоговый протокол встречи.