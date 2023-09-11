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Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде (ФОТО)

Политика Материалы 11 сентября 2023 09:35 (UTC +04:00)
Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ/Trend/- Грузовик из России, который еще вчера должен был доставить продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди жителям армянского происхождения, проживающим в Карабахе, уже второй день стоит в Барде, сообщает в понедельник карабахское бюро Trend.

Причиной задержки перехода грузовика является отказ сепаратистов в Карабахе принять этот груз.

Напомним, что в то же время грузовик Международного комитета красного креста (МККК) стоит наготове на территории Армении возле ППП "Лачин". Несмотря на то, что азербайджанская сторона готова обеспечить его проезд через границу в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, сепаратисты не принимают и этот груз, поскольку в этом случае параллельно с Агдамской дороги в сторону Аскерана должен въехать грузовик МККК, а они этого не хотят.

Это говорит о совершенно неадекватном поведении сепаратистов. Они не принимают грузы ни от России, ни от МККК.

Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде (ФОТО)
Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде (ФОТО)
Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде (ФОТО)
Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде (ФОТО)
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