Закир Гасанов принял нового командующего российских миротворцев

БАКУ /Trend/ - 12 сентября командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков представил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, генерал-майора Кирилла Кулакова.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Приветствуя гостей, Закир Гасанов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией основано на дружеских отношениях и взаимном доверии.

Говоря об оперативной обстановке в Карабахском экономическом районе, он особо подчеркнул, что в последнее время участились провокации, совершаемые армянскими незаконными вооруженными формированиями.

В свою очередь Олег Салюков выразил благодарность за теплый прием, отметив, что Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и взаимоотношения двух стран основаны на исторических корнях.