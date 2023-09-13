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Омбудсмен Азербайджана прокомментировала обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане

Политика Материалы 13 сентября 2023 11:55 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана прокомментировала обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- Очередные человеческие останки, предположительно принадлежащие лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, обнаружены и эксгумированы в селах Меликахмедлы Губадлинского района и Вейнали Зангиланского района. Соответствующие органы примут надлежащие меры и проведут работу по установлению их личности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, комментируя обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане.

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