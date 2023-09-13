Азербайджан имеет право направлять свои силы с целью учений в любом направлении на своей суверенной территории - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет право направлять свои силы в любом направлении на своей суверенной территории с целью учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти шаги недопустимо.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу необоснованных мнений, высказанных пресс-секретарем МИД Франции.

"Эти шаги никоим образом не могут ставить под сомнение приверженность нашей страны существующей мирной повестке. Приверженность Азербайджана мирному процессу прочна, и эта позиция подтверждена последовательными шагами, предпринятыми нами с ноября 2020 года. Наша решимость защищать свои суверенитет и территориальную целостность также тверда и непоколебима", - отметил Гаджизаде.