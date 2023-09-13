Наносящее ущерб мирному процессу противоречивое поведение Армении должно быть осуждено - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 13 сентября 2023 года в рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Швейцарию совместно с Институтом глобальных исследований Женевского университета были организованы обсуждения в рамках "круглого стола" на тему "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии".

Об этом Trend сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе "круглого стола" министр рассказал о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, отношениях с соседними странами, текущих вопросах региональной безопасности, вызовах и возможностях. Была подчеркнута важность рассмотрения возможностей сотрудничества в условиях перспектив регионального сотрудничества в областях экономики, энергетической безопасности, транспорта, связи и т. д, и в частности в контексте возросшего значения Среднего коридора.

Говоря о вопросах региональной безопасности, Джейхун Байрамов отметил, что действия Армении, поставившие под угрозу хрупкую повестку нормализации отношений и мира между Азербайджаном и Арменией, угрожают стабильности в регионе. В частности, было отмечено, что необоснованные заявления Армении о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокаде" в регионе в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги с одной стороны, и отказ от предложений азербайджанской стороны касательно одновременного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, с другой стороны, являются примером противоречивых шагов этой страны. Министр добавил, что, несмотря на заявление премьер-министра Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, озвучивание им противоречивых заявлений, поощряющих сепаратизм на азербайджанских территориях, ставит под вопрос будущее мирного процесса.

Была подчеркнута важность правильного понимания международным сообществом происходящих в регионе процессов, а также осуждения противоречивого поведения Армении, наносящего удар по мирному процессу.

Затем обсуждения продолжились сессией вопросов и ответов.