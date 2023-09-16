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Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (ФОТО)

Политика Материалы 16 сентября 2023 13:34 (UTC +04:00)
Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В соответствии с правилами Бернской конвенции Азербайджаном начат арбитражный процесс против Армении за крупномасштабное разрушение окружающей среды.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Чингиз Аскеров в своем выступлении на международной конференции судей на тему "Доступ к правосудию в области экологии" (14-16 сентября), которая проводится Верховным судом и Ассоциацией судей Кыргызской Республики в городе Чолпон-Ата.

Он также отметил, что процесс расследования экологического ущерба, нанесенного природе Азербайджана в результате 30-летней оккупации Армении, продолжается.

В своем выступлении Чингиз Аскеров подробно проинформировал участников конференции о проделанной в Азербайджане работе в области защиты окружающей среды, а также судебной практике в данном направлении. Было отмечено, что в настоящее время в восстановлении освобожденных от оккупации территорий применяются концепции "Умный город" и "Умное село", что имеет большое экологическое значение.

На конференции также были затронуты шаги, предпринятые в соответствии с политикой “зеленой энергии” Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также важность этой инициативы для мирового сообщества.

Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (ФОТО)
Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (ФОТО)
Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (ФОТО)
Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (ФОТО)
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