Повторение США претензий, озвучиваемых армянской стороной, неприемлемо - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Повторение США претензий, озвучиваемых армянской стороной, неприемлемо.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

В ходе встречи министр отметил неприемлемость повторения претензий армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США, которые прекрасно осведомлены о ситуации в регионе. Глава МИД подчеркнул, что несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на азербайджанских территориях, Азербайджан продолжает занимать конструктивную позицию.