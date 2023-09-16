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Повторение США претензий, озвучиваемых армянской стороной, неприемлемо - МИД Азербайджана

Политика Материалы 16 сентября 2023 15:04 (UTC +04:00)
Повторение США претензий, озвучиваемых армянской стороной, неприемлемо - МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Повторение США претензий, озвучиваемых армянской стороной, неприемлемо.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

В ходе встречи министр отметил неприемлемость повторения претензий армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США, которые прекрасно осведомлены о ситуации в регионе. Глава МИД подчеркнул, что несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на азербайджанских территориях, Азербайджан продолжает занимать конструктивную позицию.

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