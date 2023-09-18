Открытие дороги Агдам-Ханкенди - очередная победа Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Достижение соглашения об открытии дороги Агдам-Ханкенди - очередная победа Азербайджана. Армения и ее покровители упорно старались воспрепятствовать открытию этой дороги, но эти их попытки, как обычно, потерпели неудачу.

Об этом в понедельник сообщила Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что Азербайджан, как всегда, занял в этом вопросе принципиальную и решительную позицию, достойно отреагировав на все давления и провокации, не отступил от своей правой позиции и в конце концов достиг своей цели.

"Открытие дороги Агдам-Ханкенди означает конец армянских сепаратистов в Карабахе. Теперь сепаратисты уже сами покидают наши территории, понимая, что их конец уже наступил. Открытие дороги Агдам-Ханкенди - важный шаг к установлению мира в регионе. Армения и ее покровители оказывали серьезную поддержку сепаратистам, чтобы усугубить ситуацию, но сейчас они утратили эти возможности", - добавила депутат.

A.Гасанова подчеркнула, что все процессы в регионе осуществляются в соответствии с установленной Азербайджаном повесткой дня.

"Свою историческую победу в Отечественной войне Азербайджан продолжает и в дипломатическом русле. Как бы Армения и ее покровители ни пытались помешать и оказать давление на нас, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева противостоит этому и не отступает ни на шаг от своей правой позиции. Армения же, прибегая к различным провокациям, ставит себя в еще более сложное и позорное положение", - сказала А.Гасанова.