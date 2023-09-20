Антитеррористические мероприятия в Карабахе будут прекращены после выхода из региона армянских незаконных вооруженных формирований - Мехмет Юдже

БАКУ/Trend/ - Проводимые Азербайджаном локальные антитеррористические меры являются войной не против Армении, а против армянских незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана и угрожающих его территориальной целостности.

Об этом сказал в среду Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что эти незаконные формирования, насчитывающие около 10 тысяч человек и финансируемые Арменией, угрожают безопасности людей в регионе, в том числе мирных армян (гражданских лиц армянского происхождения), и совершают преступления против Азербайджана.

"В связи с этим, Азербайджану пришлось начать локальные антитеррористические мероприятия в целях восстановления конституционного строя и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего в регионе, в том числе и своих армянских граждан. Азербайджан ведет эту борьбу на своей земле. Поэтому, естественно, как и другие страны, Азербайджан не допускает террористической деятельности на своей территории.

Эти антитеррористические мероприятия, начатые Азербайджаном в соответствии с нормами международного права, направлены на предотвращение ожидаемых со стороны вооруженных сил Армении в Карабахском регионе крупномасштабных провокаций, обеспечение выполнения положений Трехстороннего заявления, разоружение и устранение армянских незаконных вооруженных формирований из региона и нейтрализацию их военной инфраструктуры.

Антитеррористические мероприятия в Карабахе будут прекращены после того, как армянские незаконные вооруженные формирования разоружатся и покинут регион", - добавил М.Юдже.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.