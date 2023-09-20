Государственный комитет обратился к азербайджанской диаспоре

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой обратился к азербайджанской диаспоре, сообщает в среду Trend.

"В 2020 году наша победоносная армия под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в короткий срок водрузила наш трехцветный флаг на территориях, которые 30 лет оставались под оккупацией, что пробудило чувство радости и гордости у каждого азербайджанца, в какой бы стране мира он ни проживал.

В этот период все наши соотечественники от мала до велика на различных платформах выразили поддержку Азербайджанскому государству в справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности страны. Все наши земляки находились рядом с государством и армией, делая на протяжении 44 дней все возможное для освобождения родных земель.

Известно, что за прошедший период террористическое и захватническое Армянское государство, которое не может смириться с горьким поражением, для достижения своих низменных целей всеми противоречащими человечности действиями, намеренным взятием на прицел гражданских лиц проводит политику минирования. Наглядным примером тому служит гибель гражданских лиц и сотрудников полиции в результате минного террора, осуществленного армянскими вооруженными формированиями в рамках государственных границ Азербайджана. В последние несколько месяцев формирования армянских вооруженных сил в Карабахском регионе Азербайджана систематически подвергают обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, продолжают минирование наших территорий, инженерными работами совершенствуют свои боевые позиции, а также наращивают количество окопов и убежищ, что вызвало рост напряженности.

19 сентября 2023 года победоносная азербайджанская армия начала в регионе антитеррористические мероприятия локального характера в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований армянских вооруженных сил, обезвреживания их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских работников и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-созидательным работам, и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики.

Не исключено, что правительство Армении и финансируемый ею сепаратистский режим, переживающие чувство глубокой озабоченности и оказавшиеся в безвыходной ситуации в связи с проводимыми антитеррористическими мероприятиями, могут осуществить провокационно-террористические и другие деструктивные акты на территории Азербайджана, а армянская диаспора – против наших соотечественников в зарубежных странах. Так, террористическая организация АСАЛА, на протяжении многих лет осуществляющая кровавые акции в различных точках мира, может по поручению армян совершить кровавую провокацию в любое время и в любом месте. В частности, учитывая агрессивность армянской диаспоры в последнее время, призываем наших соотечественников, проживающих в государствах, где армяне расселены в большом количестве, выступающих в роли покровителей Армении, не поддаваться на провокации и быть осторожными.

Учитывая вышеотмеченное, Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой еще раз призывает вас быть крайне осторожными, а в случае наблюдения подозрительных фактов рекомендует обращаться в правоохранительные органы страны проживания, а также в соответствующие структуры Азербайджанской Республики в зарубежных странах и комитет", - говорится в обращении Госкомитета.