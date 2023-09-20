Минобороны Азербайджана о гибели миротворцев в Карабахе

БАКУ /Trend/ - 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг был обстрелян автомобиль UAZ Patriot, принадлежащий миротворческому контингенту РФ. В результате обстрела трагически погибли военнослужащие миротворческого контингента, сообщили Trend в среду в минобороны Азербайджана.

«В целях расследования всех причин происшествия следственные органы Азербайджана и России совместно работают на месте. Выражаем глубочайшие соболезнования руководству министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, родным и близким погибших военнослужащих», - говорится в сообщении минобороны.